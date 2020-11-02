В России несколько производителей масок остановили производство из-за низкого спроса

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2 ноября 2020, 19:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Люди в масках. Фото: сайт Госдума РФ

Ряд российских производителей медицинских масок остановили их выпуск из-за низкого спроса. Возобновить производство они смогут только при оказании им господдержки. Об этом заявили в Минпромторге РФ.

В ведомстве считают, что нужно незамедлительно принять решение о запрете госзакупок масок в странах, не входящих в ЕАЭС. Сообщается, что сейчас российские компании могут производить 21 млн штук медицинских масок в сутки при максимальной среднесуточной потребности населения и организаций в 10,8 млн штук.

В настоящее время производители медицинских масок осуществляют отгрузки в основном государственным заказчикам, напрямую медучреждениям и аптекам. В первом полугодии госзакупки медицинских масок составили 370 млн штук – это 10% объема российского рынка, более 80% спроса было удовлетворено товарами из стран Юго-Восточной Азии.

Ранее депутат ГД Нилов предлагал раздавать маски и антисептики бесплатно «где только можно».