Нилов предлагает раздавать маски и антисептики бесплатно «где только можно»

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26 октября 2020, 16:10 [ «Аргументы Недели» ]

Ярослав Нилов. Фото: сайт ГД

Председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов предложил вариант снижения риска заболевания коронавирусом.

По его словам одна из причин такого отказа граждан от использования СИЗ – финансовая сторона вопроса.

«Считаю, необходимо предусмотреть возможность бесплатного обеспечения граждан масками и антисептиками в максимальном количестве публичных мест – в магазинах, кафе, спортзалах и так далее. Раздавать бесплатно везде, где только можно», – заявил Нилов.

Он напомнил, что весной промышленность оказалась не готова к пандемии, средства защиты моментально стали дефицитом, а их стоимость взлетела в десятки раз. Сегодня ситуация с производством масок стабилизировалась, и даже в розницу их можно найти по цене 3-5 рублей при практически копеечной себестоимости производства.

Парламентарий также считает, что нужно стимулировать использование антисептиков – должна быть постоянная социальная реклама с призывом чаще мыть руки и пользоваться индивидуальными средствами защиты.

Ранее Жириновский призвал запретить распространять в СМИ мнения, что маски не нужны или бесполезны.