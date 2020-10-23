Жириновский призвал запретить распространять в СМИ мнения, что маски не нужны или бесполезны
23 октября 2020, 19:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что нужно раз и навсегда прекратить дискуссию, нужны и или нет маски, а также запретить распространять в СМИ мнения, что маски не нужны или бесполезны.
Парламентарий подчеркнул, что маска – это лишний барьер на пути заразы, хоть и не даёт стопроцентной защиты, но удерживает значительную часть микроскопических капель.
Политик также заметил, что возможно наладить бесплатное распространение масок среди населения.
«Цена одной маски всего три рубля. Любой город в своем бюджете найдет для этого средства. Другое дело, как убедить граждан их носить, а не просто совать в карман или, в лучшем случае, на подбородок», – заявил Жириновский.
Ранее сообщалось, что Жириновский запретил входить в его приемную с температурой и без прививки от коронавируса.
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