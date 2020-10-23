Жириновский призвал запретить распространять в СМИ мнения, что маски не нужны или бесполезны

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23 октября 2020, 19:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Владимир Жириновский. Фото: сайт Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что нужно раз и навсегда прекратить дискуссию, нужны и или нет маски, а также запретить распространять в СМИ мнения, что маски не нужны или бесполезны.

Парламентарий подчеркнул, что маска – это лишний барьер на пути заразы, хоть и не даёт стопроцентной защиты, но удерживает значительную часть микроскопических капель.

Политик также заметил, что возможно наладить бесплатное распространение масок среди населения.

«Цена одной маски всего три рубля. Любой город в своем бюджете найдет для этого средства. Другое дело, как убедить граждан их носить, а не просто совать в карман или, в лучшем случае, на подбородок», – заявил Жириновский.

Ранее сообщалось, что Жириновский запретил входить в его приемную с температурой и без прививки от коронавируса.