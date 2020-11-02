Уволен расследовавший гибель группы Дятлова прокурор
2 ноября 2020, 21:49[ «Аргументы Недели» ]
Замначальника Управления Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу Андрея Курьякова уволили. Поводом стала пресс-конференция, на которой он заявил о завершении расследования гибели группы Дятлова в уральских горах.
Это заявление не было согласовано с Генпрокуратурой.
Курьяков назвал причиной смерти туристов на Северном Урале сход снежной лавины. По его версии, туристы покинули палатку, а потом не смогли ее найти и замерзли. Курьяков также сообщил, что рассматривалось 75 версий случившегося, в том числе техногенные — ядерный взрыв или испытание ракет. Все они были отвергнуты, кроме варианта со сходом лавины.
Адвокат фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов не согласился с версией Генеральной прокуратуры о причине гибели туристов на перевале от лавины в 1959 году.
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