Члены Совета Федерации могут пройти дезинфекцию в спецкабинах

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2 ноября 2020, 18:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Здание Совета Федерации. Фото: сайт СФ РФ

В здании Совета Федерации установили кабины для дезинфекции. Это решили сделать после того, как появилось сообщении о заболевании одного из сенаторов коронавирусом.

Перед пленарным заседанием, которое должно состояться 3 ноября, членов СФ предупредили о необходимости проходить процедуру дезинфекции.

Члены верхней палаты продолжают лично присутствовать на заседаниях, однако перед мероприятием их всех проверяют на COVID-19.

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин сообщил Путину, что 91 депутат Госдумы заболел коронавирусной инфекцией.