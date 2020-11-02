Рогозин ответил на критику Путина

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2 ноября 2020, 18:15 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Рогозин,, фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин после критики президента России Владимира Путина заявил, что с утверждением программ развития космоса затягивает правительство.

Он уточнил, что проекты программ создания ракетно-космического комплекса сверхтяжелого класса и многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера" внесли на рассмотрение в правительство в августе.

Рогозин надеется, что после совещания финансирование программ будет согласовано, а сами программы – приняты.

В понедельник, 2 ноября, под председательством Владимира Путина прошло совещание в режиме видеоконференции по вопросам развития космической отрасли и финансирования этой сферы. Президент раскритиковал работу "Роскосмоса".