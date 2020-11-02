Рогозин ответил на критику Путина

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин после критики президента России Владимира Путина заявил, что с утверждением программ развития космоса затягивает правительство.
Он уточнил, что проекты программ создания ракетно-космического комплекса сверхтяжелого класса и многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера" внесли на рассмотрение в правительство в августе.
Рогозин надеется, что после совещания финансирование программ будет согласовано, а сами программы – приняты.
В понедельник, 2 ноября, под председательством Владимира Путина прошло совещание в режиме видеоконференции по вопросам развития космической отрасли и финансирования этой сферы. Президент раскритиковал работу "Роскосмоса".
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.