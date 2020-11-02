Владимир Путин раскритиковал работу «Роскосмоса»

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2 ноября 2020, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

В понедельник, 2 ноября, под председательством Владимира Путина прошло совещание в режиме видеоконференции по вопросам развития космической отрасли и финансирования этой сферы.

Продолжение пилотируемых космических программ, совершенствование космической инфраструктуры и орбитальной группировки являются одними из приоритетов российской космической отрасли, заявил президент России Владимир Путин.

"Роскосмосу было поручено подготовить ряд новых программ, в том числе направленных на разработку ракетного комплекса свертяжелого класса, на создание космической группировки в рамках проекта «Сфера», а также на дальнейшее развитие системы ГЛОНАСС", - сообщил Путин. "Однако, как я вижу... программы до настоящего времени не утверждены", — констатировал глава российского государства.

Путин потребовал в ближайшее время прояснить сроки, когда будет завершено их формирование.

Рогозин призвал навести порядок на Земле, прежде чем осваивать Луну.