Владимир Путин раскритиковал работу «Роскосмоса»

В понедельник, 2 ноября, под председательством Владимира Путина прошло совещание в режиме видеоконференции по вопросам развития космической отрасли и финансирования этой сферы.
Продолжение пилотируемых космических программ, совершенствование космической инфраструктуры и орбитальной группировки являются одними из приоритетов российской космической отрасли, заявил президент России Владимир Путин.
"Роскосмосу было поручено подготовить ряд новых программ, в том числе направленных на разработку ракетного комплекса свертяжелого класса, на создание космической группировки в рамках проекта «Сфера», а также на дальнейшее развитие системы ГЛОНАСС", - сообщил Путин. "Однако, как я вижу... программы до настоящего времени не утверждены", — констатировал глава российского государства.
Путин потребовал в ближайшее время прояснить сроки, когда будет завершено их формирование.
Рогозин призвал навести порядок на Земле, прежде чем осваивать Луну.