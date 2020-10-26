Рогозин призвал навести порядок на Земле, прежде чем осваивать Луну
26 октября 2020, 21:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Человечество должно навести порядок на собственной планете, а уже потом лететь на Луну или Марс. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Прежде чем лететь на Марс или на Луну, надо сначала разобраться в собственном доме и привести в порядок собственную Землю. Там есть, чем заниматься, но не создавать заводы по производству воздуха», - сказал Рогозин.
Глава Роскосмоса также заявил, что Россия не должна слепо копировать американские космические проекты.
«Если в Америке сказали, что можно производить жвачку на Луне, то это вовсе не означает, что к этому надо относиться с серьезной миной и делать то же самое», – заявил Рогозин.
Ранее сообщалось, что Роскосмос планирует съемки художественного фильма на орбите.
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