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Татьяна Тотьмянина отмечает день рождения в кругу семьи

, 17:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Татьяна Тотьмянина отмечает день рождения в кругу семьи
Тотьмянина с дочерьми, фото: инстаграм

Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина отмечает день рождения: ей исполняется 39 лет. Празднование фигуристка решила провести дома со своей семьей. Она показала видео с мужем Алексеем Ягудиным и дочками Лизой и Мишель.

Для Татьяны родные подготовили торт со свечами. Под поздравительную песню она их задула и широко улыбнулась. "Люблю я свой День рождения!" - подписала Тотьмянина видеозапись. В комментариях фигуристку поздравляют, желают здоровья, новых творческих побед и достижений.

Татьяна Тотьмянина считает Алексея Ягудина человеком-удачей.

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Публикация от Татьяна Тотьмянина (@tatianatotmyanina)

НС

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