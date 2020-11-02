Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 33 российских регионах
2 ноября 2020, 14:27[ «Аргументы Недели» ]
Глава Роспотребнадзора Анна Попова днем в понедельник, 2 ноября, заявила, что рост заболеваемости коронавирусом нового типа в настоящий момент продолжается в 33 регионах Российской Федерации.
Попова в рамках заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции уточнила, что на стадии снижения заболеваемости COVID-19 сейчас находятся только два субъекта РФ.
По словам главы Роспотребнадзора, в фазе стабилизации – 31 регион, а замедляется эпидпроцесс в 19 регионах.
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