Мишустин заявил, что ситуация с COVID-19 в некоторых регионах РФ сложная

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2 ноября 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Russian Embassy in the USA/via Globallookpress.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин днем в понедельник, 2 ноября, заявил, что ситуация с распространением коронавируса нового типа в регионах Российской Федерации в настоящий момент является сложной.

Мишустин заявил, что в некоторых регионах система здравоохранения сейчас загружена по максимуму. Российский премьер попросил губернаторов быстро осуществить закупки на средства, которые были выделены для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Напомним, ранее сегодня Михаил Мишустин назвал недопустимой ситуацию с нехваткой лекарств в ряде регионов РФ.