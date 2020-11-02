Мишустин заявил, что ситуация с COVID-19 в некоторых регионах РФ сложная
2 ноября 2020, 13:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин днем в понедельник, 2 ноября, заявил, что ситуация с распространением коронавируса нового типа в регионах Российской Федерации в настоящий момент является сложной.
Мишустин заявил, что в некоторых регионах система здравоохранения сейчас загружена по максимуму. Российский премьер попросил губернаторов быстро осуществить закупки на средства, которые были выделены для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Напомним, ранее сегодня Михаил Мишустин назвал недопустимой ситуацию с нехваткой лекарств в ряде регионов РФ.
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