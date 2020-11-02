Россияне собирают подписи в поддержку экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала

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2 ноября 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

До конца 2020 года активисты намерены собрать подписи для того, чтобы изменить меру пресечения бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. А также провести открытое заседание суда по его делу.

В Хабаровске подписи начали собирать в минувшие выходные. Однако только жителями региона сбор не ограничится.

- Если власть говорит, что есть доказательства вины человека, то пусть представят публично. Вот под это требуется собрать как можно больше подписей. Принадлежность к Хабаровскому краю здесь не обязательна, поэтому могут принимать участие все города России. Важно, чтобы подписи были рукописные, - объяснил руководитель процессом сбора подписей Ростислав Буряк – владелец «фургаломобиля».

Предполагается, что автографы граждане будут ставить в течение нескольких недель. Позже активисты передадут заполненные листы сенатору от Хабаровского края Елене Грешняковой, которая6 в свою очередь, отдаст их адвокатам Сергея Фургала.

Напомним, что ранее стало известно о проблемах со здоровьем у Сергея Фургала. Чтобы пройти обследование у офтальмолога, его ненадолго выпустят из СИЗО «Лефортово».