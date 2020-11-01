Сергея Фургала ненадолго выпустят из СИЗО

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1 ноября 2020, 10:22 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, находящегося под арестом в СИЗО «Лефортово», позволят посетить офтальмолога. У экс-чиновника выявлены проблемы со зрением, но в СИЗО Москвы офтальмологических кабинетов не предусмотрено.

- Следователь отдал в СИЗО медицинские документы экс губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, так что теперь его скоро вывезут на обследование, - написала участница Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Фургал также сообщал Меркачевой о других обострившихся проблемах со здоровьем. Будучи медиком по образованию, Фургал уверяет, что такие симптомы требуют обследования на комппьютерном томографе. Чем именно он болен, Фургал не позволил сообщать общественности. Пока же ему позволят посетить за пределами СИЗО только офтальмолога.

Напомним, что еще один фигурант по делу Фургала, его бывший бизнес-партнер Николай Мистрюков ослеп, находясь в том же СИЗО.