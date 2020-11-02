В России за сутки скончались 238 пациентов с коронавирусом
2 ноября 2020, 11:04[ «Аргументы Недели» ]
В России за прошедшие сутки подтвердили 238 смертей пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.
В оперативном штабе утром в понедельник, 2 ноября, также уточнили, что в общей сложности с начала пандемии коронавируса нового типа на территории Российской Федерации скончались 28 473 человека, которым врачи диагностировали COVID-19.
Ранее сегодня стало известно, что количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России выросло на 18 257. С начала эпидемии в РФ были зарегистрированы 1 655 038 случаев заболевания.
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