В России за сутки скончались 238 пациентов с коронавирусом

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2 ноября 2020, 11:04 [ «Аргументы Недели» ]

пробирки, Naveen Sharma/Keystone Press Agency

В России за прошедшие сутки подтвердили 238 смертей пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперативном штабе утром в понедельник, 2 ноября, также уточнили, что в общей сложности с начала пандемии коронавируса нового типа на территории Российской Федерации скончались 28 473 человека, которым врачи диагностировали COVID-19.

Ранее сегодня стало известно, что количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России выросло на 18 257. С начала эпидемии в РФ были зарегистрированы 1 655 038 случаев заболевания.