Депутат Госдумы Бессараб поддержала идею о возмещении затрат за тесты на COVID-19

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2 ноября 2020, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]

тест на COVID-19, Vassilis Ververidis via www.imag/www.imago-images.de

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила идею о возмещении россиянам затрат за тесты на коронавирус, которые были сделаны в частных клиниках.

Ранее Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) выдвинули предложение возмещать россиянам из бюджета стоимость тестов на COVID-19, сделанных в частных клиниках.

Светлана Бессараб в беседе с RT заявила, что считает данную идею хорошей и полагает, что ее следует проработать совместно с экспертами в сфере здравоохранения. Она также заметила, что необходимо рассмотреть критерии, по которым стоит или не стоит возмещать гражданам затраты на тест.

По мнению Бессараб, если есть направление врача на сдачу анализа, однако по каким-то причинам человек не может попасть к врачу или сдать тест в течение длительного времени, то в данном случае можно дать гражданину возможность обратиться в частную клинику и включить этот поход в систему ОМС.