Союз потребителей и КонфОП предложили возмещать россиянам расходы на тестирование на COVID-19
2 ноября 2020, 07:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: Известия
Союз потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) направили письмо главному санитарному врачу, главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением возмещать средства из государственного бюджета гражданам, сделавшим платный тест на коронавирус в частных клиниках.
Такое решение было принято, поскольку Союз потребителей и КонфОП стали получать частые жалобы пациентов из регионов на то, что они вынуждены тратить дополнительные деньги на анализы на COVID-19. При этом в государственных поликлиниках очередь расписана на 2-3 недели вперед. Однако по требованиям Роспотребнадзора сожители зараженных новым коронавирусом должны сдать ПЦР-тест. Также два контрольных теста сдают те, кто выздоровел - без этого врачи не закроют больничный.
Отмечается,что инициатива подразумевает помощь уже инфицированным и членам их семей.
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