Сноуден планирует получить российское гражданство

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил о желании подать заявление на двойное американо-российское гражданство. По его словам, причиной стало скорое рождение сына.
«После многих лет разлуки с нашими родителями у нас с женой нет ни малейшего желания разлучаться с нашим сыном. Вот почему в эту эпоху пандемий и закрытых границ мы подаем заявление на двойное американо-российское гражданство», - пояснил он.
Сноуден отметил, что они с женой будут воспитывать сына в духе американских ценностей, в частности, свободы слова. Он добавил, что с нетерпением ждет дня, когда сможет вернуться в США и воссоединиться с семьёй.
Адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Сноудена в России, раннее говорил, что в конце декабря у супруги бывшего агента ЦРУ должен родиться ребенок, по месту рождения он получит российское гражданство.
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