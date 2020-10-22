Опасен ли Сноуден для России? ​

Аргументы Недели → Мнение 13+

22 октября 2020, 15:17 [ «Аргументы Недели», Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук ]

Фото: cоцсети

Сегодня миграционные службы РФ выдали Сноудену право на вид на жительство в России на бессрочной основе.

Ранее Кучерена говорил, что вид на жительство в России у Сноудена истекал в апреле 2020 года и он намерен его продлить. В 2013-м Сноуден передал журналистам информацию о программах спецслужб США по слежке по всему миру. Публикации в СМИ вызвали большой резонанс, и на родине Сноудену заочно предъявили обвинения в шпионаже и хищении госсобственности, после чего он сбежал в Гонконг, а потом приехал в Россию, где остается до сих пор.

Казалось бы Россия до сих пор не может нарадоваться тому, что Сноуден, как некий сюрприз оказался у нас. И этот сюрприз уже долгий!

Возникает вопрос: зачем, Сноудену, изначально выбравшему деятельность в спецслужбах, которая основана на профилактической слежке за всеми ( это главный механизм спецслужб, иначе они теряют свою сущность), нужно было разоблачаться? ​ Вдруг, у эпилептоида, страдающего изощрённой формой мании величия, проснулись гуманистические установки, которые изначально были не развиты настолько, что он выбрал спецслужбы? Или он был дурачком, который не знал куда попал? А глупый молодняк-максималистов частенько используется в спецслужбах.

Художественный фильм «Сноуден», снятый Оливером Стоуном, манипулятивно-идеологичный, дескать вот какие США, способные снимать смело о гуманности… а до этого Голливуд спал. Образ Сноудена и его внутренний мир переданы, вероятнее всего, с искажениями. Тем более, жанр кино и американская идеология требует того.

У Сноудена в душе возникла гремучая смесь, замешанная на комплексе Герострата (оперативное получение славы), мании величия и установок эпилептоидной личности. Подробнее обо всем этом можно прочитать в моих статьях на РБК, АПН , а также интервью на НТВ и др.

Нужно тестировать работников спецслужб на скрытую и изощренную форму мании величия и эпилептоидности. Тогда не будет возникать всяких «сноуденов». Впрочем, уже изначально многие работники спецслужб разделяют своё «Я» от «народа», выстраивая отношения к народу, как к подопытной массе зверят, за которой нужен контроль, а это и есть одна из сторон мании величия. И не будут возникать всяческие проститутки-калугины!

Народ любой страны всегда допускает контроль за всеми, так как среди этих всех, ходят опасные субъекты, которые могут принести горе и беды народу!

Проблема только в том, что под маской этого необходимого мирового контроля, страна-гегемон может решать свои бизнес-планы и обогащаться! Вот это нужно пресекать!

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