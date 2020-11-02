В Красноярском крае ужесточили антиковидные меры: запрещено пользоваться Wi-Fi в ТРЦ и устраивать свадьбы
2 ноября 2020, 08:46[ «Аргументы Недели» ]
Губернатор Красноярского края Александр Усс ввел новые ограничения в связи с ростом случаев новой коронавирусной инфекции в регионе. Требования вступают в силу со вторника, 3 ноября.
В пресс-службе правительства пояснили, что в кафе и ресторанах будут запрещены семейные торжества, в том числе свадьбы и юбилеи, в торгово-развлекательных центрах посетителям будет запрещен доступ к Wi-Fi, а дети до 14 лет не будут допущены в ТРЦ без родителей, также все спортивные мероприятия будут проходить без зрителей. Кроме того, ужесточается масочный режим - теперь средства защиты необходимо носить не только в общественных местах, но и на парковках и в лифтах.
Отмечается, что краевые и муниципальные объекты спорта временно приостанавливают оказание услуг населения, однако мера не распространяется на частные и федеральные спортивные сооружения.
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