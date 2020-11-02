Ученый Боровков предположил, что пик пандемии COVID-19 в Москве придется на 14 декабря

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2 ноября 2020, 07:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

москвичи в масках, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Руководитель группы по моделированию ситуации с COVID-19 в России Алексей Боровков в рамках беседы с журналистами предположил, что пик пандемии коронавируса в Москве придется на 14 декабря.

Эксперт заявил, что существуют три главных сценария развития эпидемиологической ситуации в столице РФ: оптимистический, средний и пессимистичный. В первом случае заболевание пойдет на спад в феврале, а к началу марта в городе может быть около 40 тысяч активных больных.

Если ситуация будет развиваться по пессимистичному сценарию, то пик пандемии в Москве будет достигнут 8 декабря – в этот момент в городе будет около 260 тысяч активных больных.

В настоящий момент развитие происходит по средней кривой. Если тенденция сохранится, то пик придется на 14 декабря с показателем примерно 192 тысячи активных больных.