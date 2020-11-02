Ученый Боровков предположил, что пик пандемии COVID-19 в Москве придется на 14 декабря
2 ноября 2020, 07:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: Известия
Руководитель группы по моделированию ситуации с COVID-19 в России Алексей Боровков в рамках беседы с журналистами предположил, что пик пандемии коронавируса в Москве придется на 14 декабря.
Эксперт заявил, что существуют три главных сценария развития эпидемиологической ситуации в столице РФ: оптимистический, средний и пессимистичный. В первом случае заболевание пойдет на спад в феврале, а к началу марта в городе может быть около 40 тысяч активных больных.
Если ситуация будет развиваться по пессимистичному сценарию, то пик пандемии в Москве будет достигнут 8 декабря – в этот момент в городе будет около 260 тысяч активных больных.
В настоящий момент развитие происходит по средней кривой. Если тенденция сохранится, то пик придется на 14 декабря с показателем примерно 192 тысячи активных больных.
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