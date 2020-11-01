Синоптик Леус заявил, что самым теплым днем в Москве на следующей неделе станет вторник

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1 ноября 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]

осень в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус днем в воскресенье, 1 ноября, в рамках разговора с журналистами рассказал, какой день станет самым теплым в Москве на следующей неделе.

Леус напомнил, что октябрь 2020 года в столице стал самым теплым среди всех октябрей за всю историю наблюдений. В первый день новой недели погода в Москве будет облачной с небольшими дождями. Столбики термометров поднимутся до плюс 6-8 градусов, передает RT.

Самым теплым днем наступающей недели станет вторник, когда температура поднимется до плюс 7-9 градусов, в центре Москвы воздух может прогреться до плюс 10 градусов, сообщил синоптик.

Наиболее холодным днем станет пятница, когда столбики термометров поднимутся до 5-7 градусов.