Синоптик Леус заявил, что самым теплым днем в Москве на следующей неделе станет вторник
1 ноября 2020, 12:43[ «Аргументы Недели» ]
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус днем в воскресенье, 1 ноября, в рамках разговора с журналистами рассказал, какой день станет самым теплым в Москве на следующей неделе.
Леус напомнил, что октябрь 2020 года в столице стал самым теплым среди всех октябрей за всю историю наблюдений. В первый день новой недели погода в Москве будет облачной с небольшими дождями. Столбики термометров поднимутся до плюс 6-8 градусов, передает RT.
Самым теплым днем наступающей недели станет вторник, когда температура поднимется до плюс 7-9 градусов, в центре Москвы воздух может прогреться до плюс 10 градусов, сообщил синоптик.
Наиболее холодным днем станет пятница, когда столбики термометров поднимутся до 5-7 градусов.
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