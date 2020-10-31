Синоптик Вильфанд предупредил о теплой зиме в России
31 октября 2020, 09:04[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что многие регионы России ожидает теплая зима, но с появлением периодических сильных морозов. По его словам, погода будет «неоднородная».
«В декабре практически повсеместно температура ожидается около и выше нормы, особенно высокая температура прогнозируется на севере европейской территории России, северной половине Западной Сибири, Красноярского края и Якутии», - пояснил он.
Вильфандотметил, что январь и февраль тоже будут относительно теплыми для большинства регионов России, особенно на южной территории европейской части. Он добавил, что в феврале прогнозируется повышенная температура, на остальной территории РФ - около нормы, но на положительном фоне.
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