Синоптик Вильфанд предупредил о теплой зиме в России

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31 октября 2020, 09:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

зима, фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что многие регионы России ожидает теплая зима, но с появлением периодических сильных морозов. По его словам, погода будет «неоднородная».

«В декабре практически повсеместно температура ожидается около и выше нормы, особенно высокая температура прогнозируется на севере европейской территории России, северной половине Западной Сибири, Красноярского края и Якутии», - пояснил он.

Вильфанд отметил, что январь и февраль тоже будут относительно теплыми для большинства регионов России, особенно на южной территории европейской части. Он добавил, что в феврале прогнозируется повышенная температура, на остальной территории РФ - около нормы, но на положительном фоне.