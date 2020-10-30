Вильфанд пообещал россиянам тёплый ноябрь

30 октября 2020, 13:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: НСН
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что зима придет в Москву на две-три недели позже, в конце ноября. Он также отметил, что грядущая зима в столице будет мягкой: в ноябре до двух градусов, в декабре и феврале - до трёх градусов теплее нормы.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в первой пятидневке ноября можно не ожидать гололеда или снегопадов.
«В ноябре по всей России температура ожидается около и выше нормы, месяц будет теплым. Говорить об аномалиях не приходится. Ночью 1 ноября температура может приблизиться к нулевой, днем будет около 5-7 градусов тепла. Пятница-суббота будут похолоднее, чем нынешние дни, двузначных значений днем не прогнозируется. Но даже такой температурный фон выше многолетних значений примерно на 3 градуса», - добавил синоптик.
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