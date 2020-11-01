Аналитики рассказали, по чему россияне больше всего скучают в путешествиях

Аргументы Недели → Общество 13+

1 ноября 2020, 12:03 [ «Аргументы Недели» ]

номер в отеле, pixabay.com

Аналитики выяснили, по чему или кому больше всего граждане России скучают во время путешествий. Результаты соответствующего исследования в воскресенье, 1 ноября, поступили в распоряжение журналистов.

28% респондентов признались, что в путешествиях больше всего скучают по своей кровати и подушке. 26% опрошенных заявили, что тоскуют по своим домашним животным, а 17% в поездках не хватает качественно работающей сети Wi-Fi, передает RT.

Согласно данным опроса, 13% путешественников скучают по родственникам и друзьям, а 8% утверждают, что им не хватает привычной еды и работы.