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Аналитики рассказали, по чему россияне больше всего скучают в путешествиях

, 12:03 [ «Аргументы Недели» ]

Аналитики рассказали, по чему россияне больше всего скучают в путешествиях
номер в отеле, pixabay.com

Аналитики выяснили, по чему или кому больше всего граждане России скучают во время путешествий. Результаты соответствующего исследования в воскресенье, 1 ноября, поступили в распоряжение журналистов.

28% респондентов признались, что в путешествиях больше всего скучают по своей кровати и подушке. 26% опрошенных заявили, что тоскуют по своим домашним животным, а 17% в поездках не хватает качественно работающей сети Wi-Fi, передает RT.

Согласно данным опроса, 13% путешественников скучают по родственникам и друзьям, а 8% утверждают, что им не хватает привычной еды и работы.

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