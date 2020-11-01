Аналитики рассказали, по чему россияне больше всего скучают в путешествиях
1 ноября 2020, 12:03[ «Аргументы Недели» ]
Аналитики выяснили, по чему или кому больше всего граждане России скучают во время путешествий. Результаты соответствующего исследования в воскресенье, 1 ноября, поступили в распоряжение журналистов.
28% респондентов признались, что в путешествиях больше всего скучают по своей кровати и подушке. 26% опрошенных заявили, что тоскуют по своим домашним животным, а 17% в поездках не хватает качественно работающей сети Wi-Fi, передает RT.
Согласно данным опроса, 13% путешественников скучают по родственникам и друзьям, а 8% утверждают, что им не хватает привычной еды и работы.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.