Аналитики назвали самые популярные города России для встречи Нового года
25 октября 2020, 12:05[ «Аргументы Недели» ]
Аналитики рассказали, в какие города Российской Федерации в настоящий момент планируют отправиться жители страны для встречи Нового года. Результаты исследования попали в распоряжение журналистов.
Согласно информации аналитиков сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с которой ознакомились сотрудники RT, много билетов приобретено на новогодние каникулы в Сочи, Калининград, Краснодар, Москву и Санкт-Петербург.
Путешественников также привлекают поездки на праздник в Минеральные Воды, Уфу, Ростов-на-Дону, Симферополь и Новосибирск.
В исследовании подчеркивается, что в прошлом году средняя стоимость билета на самолет в новогодние праздники составляла 7,7 тысячи рублей, а в этом году – 5,9 тысячи рублей.
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