В Приморье зафиксирован массовый выброс рыбы

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1 ноября 2020, 11:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Рыба. Фото: pixabay.com

Массовый выброс рыбы зафиксирован в Шкотовском районе Приморья. Об этом сообщает правительство региона.

Известно: незамедлительно на место происшествия выехали специалисты, которые подтвердили факт обнаружения мелкой рыбы на прибрежной полосе длиной 100-150 метров.

По словам заместителя директора ФГНБУ ВНИРО-руководителя тихоокеанского филиала (ТИНРО) Алексея Баталюка, подобное явление происходит почти каждый год в том или ином районе Приморья и Дальнего Востока.

"Это абсолютно не уникальное явление. Мы проанализировали тот видовой состав рыб, проанализировали погоду, ветровые нагрузки, ситуацию с волнами, штормами в том районе и можем сделать однозначное заключение – выброшенная рыба не является следствием антропогенного воздействия, загрязнения окружающей среды. Причиной являются шторма, нагонные ветра, которые выбрасывают этих морских обитателей на берег", - отметил Баталюк.

Ранее сообщалось: в автомобиле подозреваемого в нападениях в Квебеке обнаружили канистры с топливом.