В Москве сегодня синоптики прогнозируют небольшой дождь
1 ноября 2020, 09:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Небольшой дождь во второй половине дня и до 7 градусов тепла ожидается в сегодня в Москве. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Он отметил: в первый день нояюря погоду в столице будет определять северная периферия южного циклона. Будет облачно, во второй половине дня местами, преимущественно в южной половине Москвы и области, пройдут небольшие дожди. В городе - плюс 5-7, по области - плюс 3-8. Ветер северо-восточный, 4-9 метра в секунду.
Атмосферное давление изменится в течение дня мало и составит 753 миллиметра ртутного столба. Это – показатель выше нормы.
Ранее сообщалось: с 1 ноября в России автомобилисты смогут оформлять электронное извещение о ДТП.
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