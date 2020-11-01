В Москве сегодня синоптики прогнозируют небольшой дождь

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1 ноября 2020, 09:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дождь. Фото: pixabay.com

Небольшой дождь во второй половине дня и до 7 градусов тепла ожидается в сегодня в Москве. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он отметил: в первый день нояюря погоду в столице будет определять северная периферия южного циклона. Будет облачно, во второй половине дня местами, преимущественно в южной половине Москвы и области, пройдут небольшие дожди. В городе - плюс 5-7, по области - плюс 3-8. Ветер северо-восточный, 4-9 метра в секунду.

Атмосферное давление изменится в течение дня мало и составит 753 миллиметра ртутного столба. Это – показатель выше нормы.

Ранее сообщалось: с 1 ноября в России автомобилисты смогут оформлять электронное извещение о ДТП.