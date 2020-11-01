С 1 ноября в России автомобилисты смогут оформлять электронное извещение о ДТП

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1 ноября 2020, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

ДТП, Nikolay Gyngazov/Russian Look

С воскресенья, 1 ноября, российские автомобилисты смогут оформлять электронное извещение о дорожно-транспортном происшествии вместо бумажного. Это станет возможным во всех регионах страны.

Согласно последней информации, электронное извещение об аварии можно оформить в том случае, если в дорожно-транспортном происшествии участвовали два автомобиля, отсутствуют пострадавшие, а также не был нанесен ущерб третьим лицам.

Чтобы зарегистрировать такой документ, участники ДТП должны нарисовать схему аварии и сделать соответствующие фотографии с места происшествия.