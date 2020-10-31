В результате ДТП под Воронежем пострадали девять человек
31 октября 2020, 10:26[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Врачи госпитализировали девять человек после аварии с участием рейсового автобуса и фуры в Грибановском районе Воронежской области. Об этом рассказал представитель ЕДДС района.
Известно: четверо из них находятся в тяжелом состоянии. В результате происшествия погиб водитель рейсового автобуса. Как уточнила представитель ЕДДС Грибановского района, всего в салоне было 13 человек, детей среди них нет.
Столкновение рейсового автобуса Setra, ехавшего по маршруту Борисоглебск - Москва, и грузового автомобиля произошло вчера на 423-м километре автодороги Курск - Саратов у села Верхний Карчан Грибановского района.
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