В результате ДТП под Воронежем пострадали девять человек

Аргументы Недели → Происшествия 13+

31 октября 2020, 10:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Автобус. Фото: pixabay.com

Врачи госпитализировали девять человек после аварии с участием рейсового автобуса и фуры в Грибановском районе Воронежской области. Об этом рассказал представитель ЕДДС района.

Известно: четверо из них находятся в тяжелом состоянии. В результате происшествия погиб водитель рейсового автобуса. Как уточнила представитель ЕДДС Грибановского района, всего в салоне было 13 человек, детей среди них нет.

Столкновение рейсового автобуса Setra, ехавшего по маршруту Борисоглебск - Москва, и грузового автомобиля произошло вчера на 423-м километре автодороги Курск - Саратов у села Верхний Карчан Грибановского района.

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