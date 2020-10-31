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Марш в честь парада 7 ноября 1941 года на Красной площади не состоится

, 22:22 [ «Аргументы Недели» ]

Марш в честь парада 7 ноября 1941 года на Красной площади не состоится
Красная площадь, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Марш в честь парада на Красной площади 7 ноября 1941 года и массовые мероприятия 4 ноября не состоятся в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба Департамента региональной безопасности Москвы.

В столичное правительство поступили уведомления о проведении публичных акций 4 ноября 2020 года в разных районах города. Но установленный указом мэра Москвы Сергея Собянина запрет на проведение публичных мероприятий продолжает свое действие. В связи с этим заявленные публичные мероприятия органами исполнительной власти города не согласованы.

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