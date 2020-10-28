Собянин о COVID-19: Итоги двух недель вселяют осторожный оптимизм

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28 октября 2020, 15:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Итоги последних двух недель борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией в Москве вселяют осторожный оптимизм. Об этом, и новых принятых решениях, направленных на борьбу с COVID-19, мэр Москвы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте. Соответствующий указ обубликован на официальном сайте мэра Москвы.

«Итоги последних двух недель вселяют осторожный оптимизм. Нам удается прерывать цепочки заболевания, не прибегая к тотальному закрытию города и сохраняя работу всех секторов экономики. Прирост по выявлению новых заболевших за прошедшую неделю составил всего 2%. При этом объемы тестирования продолжают расти. В прошлый четверг вышли на очередной рекорд – 93,2 тыс. ПЦР-тестов в сутки. Стабилизировался и уровень госпитализации – примерно 1200 пациентов ежедневно. Рост за неделю 3%. Мы открыли резервные госпитали на ВДНХ, Каширском шоссе, в Крылатском, Сокольниках и Коммунарке. С учетом этих дополнительных мощностей московская система здравоохранения имеет серьезный запас прочности. Свободно около пяти тысяч коронавирусных коек – почти в 2 раза больше, чем месяц назад. Необходимости в перепрофилировании обычных больниц для лечения ковида сегодня нет. Город сохраняет достаточные объемы экстренной и плановой медицинской помощи», -написал Сергей Собянин.

Тем не менее, ситуация, по словам Сергея Собянина, все еще остается неустойчивой.

«С одной стороны, мы видим первые признаки улучшения. Но, конечно, нельзя исключить и риска роста заболеваемости ковидом. Многое зависит от объективных факторов – скорости формирования коллективного иммунитета, ситуации в соседних регионах и т.п. Но еще больше сегодня зависит от нашего поведения – выдержки, дисциплины и готовности соблюдать правила эпидемиологической безопасности», - написал мэр.

Как отметил Сергей Собянин, необходимости вводить новые ограничения сегодня нет. Но в то же время и смягчение действующих ограничений является преждевременным, т.к. может привести к дестабилизации ситуации.

Сергей Собянин более подробно рассказал о принятых в этой связи новых решениях.

Так, в частности, в течение следующей недели со 2 по 8 ноября 2020 г. школьники 6-11 классов продолжат обучение в дистанционном режиме.

«Во-первых, надо сохранить тенденцию к снижению заболеваемости школьников, а она уменьшилась за последние недели почти в два раза. И, во-вторых, предстоящая рабочая неделя является неполной. Среда, 4 ноября, будет выходным днем. По практике прошлых лет многие родители берут на эту неделю краткий отпуск, чтобы провести время с детьми, например, поехать на дачу», - уточнил Сергей Собянин.

Сергей Собянин отметил, что решение о целесообразности возобновления очного обучения после 8 ноября будет принято в конце следующей недели в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.

При этом, городские учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные Правительству Москвы, будут закрыты еще месяц – до 29 ноября 2020 г.

Как уточнил Сергей Собянин, согласно отчетности, полученной Правительством Москвы, на дистанционный режим работы перешли более 1,22 млн человек – практически все, кто мог и должен был это сделать.

«Благодаря переходу на удаленку количество пассажиров общественного транспорта снизилось примерно на 40% по сравнению с обычным уровнем, что создало в общественном транспорте более разряженную ситуацию с меньшей вероятностью заражения. В ближайшие недели очень важно сохранить эту ситуацию. Поэтому требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников продлевается до 29 ноября 2020 г. Городские контрольные органы продолжат контроль соблюдения этого требования», - написал он.

В блоге отдельно указывается, что до конца ноября с.г. будет действовать и домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и москвичей, страдающих хроническими заболеваниями.

«Статистика вновь и вновь подтверждает, что риск серьезно заболеть и даже умереть от ковида и сопутствующих осложнений в этих группах особенно велик. Наша обязанность – сделать все, чтобы уберечь их от опасности заражения», - объяснил Сергей Собянин.

Сергей Собянин также написал о решении продлить в Москве до 29 ноября действие системы чек-ин.

«По итогам первой недели работы к системе чек-ин (регистрации номеров телефонов на входе) присоединились свыше 1500 городских развлекательных заведений. Среди них – немало ресторанов и гостиниц, на которых действие указа о чек-инах формально не распространяется. Но они добровольно пошли на этот шаг, т.к. осознают свою ответственность перед посетителями. Ежедневно в системе регистрируется порядка 40 тыс. номеров телефонов, что позволяет оперативно оповещать граждан о том, что они могли контактировать с носителями коронавируса и должны принять необходимые меры предосторожности», - написал мэр.

Сергей Собянин уточнил, что в дальнейшем такую систему будем внедрять и в подразделениях Правительства Москвы.

При этом Сергей Собянин напомнил горожанам, что никаких послаблений не будет и в части контроля соблюдения масочного и перчаточного режима.

«Ситуация в городе становится стабильнее, и важно её сохранить. Это возможно сделать только совместными усилиями. Спасибо за понимание и терпение. Берегите себя и своих близких!», - заключил Сергей Собянин.