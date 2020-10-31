Оперштаб: В Челябинске в ковидном госпитале, где произошли ЧП и пожар, за прошедшие сутки умерли 5 человек

Аргументы Недели → Общество 13+

31 октября 2020, 18:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

ЧП в Челябинске, фото: vk.com/chelmchs

В Челябинске в городской больнице № 2, в которой лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки умерли пять человек. Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 региона сообщил о смерти в ковидном госпитале пятерых пациентов.

В прокуратуре сообщили, что сейчас устанавливается, кто из жертв мог скончаться из-за перебоев с кислородом в больнице.

Пожар в больнице потушен. Пациенты эвакуированы. Согласно информации регионального минздрава, 150 пациентов разместят в здании стадиона имени Елесиной, еще троих переведут в горбольницу №1, 20 человек — в ОКБ №3.

В МЧС Челябинска заявили, что в коронавирусном госпитале произошел не взрыв, а разгерметизация кислородной будки в поликлинике горбольницы. По данным МЧС, пожарные прибыли на место инцидента спустя пять минут после получения сообщения. Как рассказали спасатели, «буквально минут через 10 произошла разгерметизация этой кислородной цистерны и начался основной пожар», — сообщает URA.RU. После «разгерметизации» загорелись балконы соседнего дома и несколько палат в больнице.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер приехал на место происшествия. Он сообщил журналистам, что в больнице есть пациенты, которые скончались еще до ЧП. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Студент Андрей Шунайлов рассказал о возгорании и взрыве кислородного баллона в поликлинике 2-й городской больницы Челябинска.