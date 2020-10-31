Воробьёв ввёл в Подмосковье обязательный режим самоизоляции для граждан от 65 лет со 2 ноября

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31 октября 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о введении обязательного режима самоизоляции для граждан 65 лет и старше в Московской области с понедельника, 2 ноября.

Ограничительные меры в Подмосковье вводятся в связи с ростом числа заражающихся коронавирусной инфекцией COVID-19 людей. Жителям Подмосковья этого возраста и людям с хроническими заболеваниями разрешается ходить в магазин и совершать прогулки. Социальные карты им блокировать не будут.

Граждане обязаны не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома.

По словам Воробьёва, люди в возрасте старше 65 лет болеют коронавирусной инфекцией тяжелее и дольше. Работающие пенсионеры смогут оформить больничный лист дистанционно.

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России достигло 1 618 116 человек. Об этом стало известно в субботу, 31 октября.

«За последние сутки в нашей стране выявлено 18 140 новых случаев коронавируса в 85 регионах