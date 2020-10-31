Татьяна Навка показала, как Песков с младшей дочерью вырезают тыкву к Хэллоуину

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31 октября 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Песков и Татьяна Навка, фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Российская фигуристка Татьяна Навка поделилась с поклонниками видео, на кадрах которого ее супруг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков помогает младшей дочери Наде вырезать тыкву к Хэллоуину.

«Папа вырезает тыкву», - подписала спортсменка.

На опубликованных кадрах Песков делает на тыкве разметку карандашом для глаз, носа и рта, а затем начинает аккуратно вырезать. За кропотливой работой отца увлеченно наблюдает маленькая Надя.

«Мастер-класс от папы!» - отметила фигуристка.

Напомним, что Хэллоуин отмечают 31 октября. В этот день принято украшать дом тыквами, надевать различные костюмы, смотреть ужастики и угощать соседей конфетами. Однако в России молодежь обычно собирается в большие компании дома или празднует в клубе.

Хэллоуин в России: ненужный праздник или яркое торжество.