Татьяна Навка показала, как Песков с младшей дочерью вырезают тыкву к Хэллоуину
31 октября 2020, 14:44[ «Аргументы Недели» ]
Российская фигуристка Татьяна Навка поделилась с поклонниками видео, на кадрах которого ее супруг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков помогает младшей дочери Наде вырезать тыкву к Хэллоуину.
«Папа вырезает тыкву», - подписала спортсменка.
На опубликованных кадрах Песков делает на тыкве разметку карандашом для глаз, носа и рта, а затем начинает аккуратно вырезать. За кропотливой работой отца увлеченно наблюдает маленькая Надя.
«Мастер-класс от папы!» - отметила фигуристка.
Напомним, что Хэллоуин отмечают 31 октября. В этот день принято украшать дом тыквами, надевать различные костюмы, смотреть ужастики и угощать соседей конфетами. Однако в России молодежь обычно собирается в большие компании дома или празднует в клубе.
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