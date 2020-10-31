В Москве 31 октября ожидается до девяти градусов тепла
31 октября 2020, 11:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Облачная погода с прояснениями, без существенных осадков и до +9 градусов тепла ожидается в Москве 31 октября.
Известно: сегодня столичный регион будет находиться на стыке противостояния циклона с юго-запада и антициклона на северо-востоке. В Москве - облачно, с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха в столице - плюс 7-9, в Подмосковье - плюс 5-10. Ветер северо-восточный, 2-7 метра в секунду.
Синоптики отмечают: среднесуточная температура останется на 3-5 градусов выше климатической нормы. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 753 миллиметра ртутного столба.
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