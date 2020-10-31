Флорист Сафронова перечислила вредные для человека комнатные растения

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31 октября 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]

комната, фото: pixabay.com

Президент Ассоциации флористов Валентина Сафронова рассказала, какие растения лучше всего заводить в квартире. По ее словам, для «зимнего сада» подойдут мелколистные растения.

«Все зависит от объема растений в помещении. Как правило, это незначительное количество. Если у вас в комнате зимний сад, и вы в ней живете, вам сложнее. Растения с крупными листьями, например, монстера, выделяют большее количество углекислого газа. Что касается растений небольших, это незначительно и на человека никак не влияет», - пояснила она "Мир24".

Сафронова отметила, что кактусы, у которых форма иголок в виде крючка, очень опасны для детей. Если маленький ребенок уколется, то сам шип влезет в палец, как крючок, пояснила она.

Кроме того, комнатные растения, выделяющие так называемое молоко, флорист назвала ядовитыми и вредными для аллергиков. А диффенбахию она призвала покупать только в офисы, а не в жилые помещения, чтобы ограничить соприкосновения.