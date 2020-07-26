Какие растения надо убрать из дома

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26 июля 2020, 22:04 [ «Аргументы Недели» ]

кротон, фото: pixabay.com

Почти каждый дом украшают комнатные растения, они добавляют уюта помещению, выделяют кислород и помогают регулировать уровень влажности в помещении. О том, что растения могут быть опасны, обычно при их выборе не думают.

Например, кротон. Это растение относится к семейству молочайных и содержит едкий белый сок в листьях и стеблях. Жидкость на вкус очень горькая, при попадании на кожу или в глаза может возникнуть ожог.

Также среди комнатных растений популярна диффенбахия. Сок этого растения может вызывать отечность горла, паралич голосовых связок, проблемы с ЖКТ и даже с сердцем. Если потереть глаза руками, на которых есть сок диффенбахии, начнется сильное слезотечение, боязнь света, боль и судороги век.

В листве монстеры есть микроскопические занозы. Нужно учитывать это и ставить растение вдали от детей и домашних животных.

Плющ также опасен, особенно для домашних животных, которые привлекаются его яркими листьями. Сок плюща ядовит и ваша кошка может получить смертельную дозу этого сока, привлеченная яркой листвой.

Цикламен - красивое растение с нежными цветками пользуется популярностью у россиян, но не все знают, что клубни цикламена ядовиты. Следите, чтобы ими не полакомились ваши домашние питомцы.