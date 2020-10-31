Якубович назвал «самый дорогой подарок» в истории программы «Поле чудес»

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31 октября 2020, 09:33 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Леонид Якубович, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал о самом ценном подарке в истории передачи. По его словам, это произошло в выпусках 1996−97 гг.

Якубович вспомнил, как на съёмках программы ветеран подарил ему железный портсигар, простреленный пулей. Мужчина носил его около сердца.

«Это, пожалуй, самый дорогой подарок, который был», - поделился ведущий в эфире "Первого канала".

Он отметил, что сразу после передачи отдал портсигар обратно владельцу.

Ранее Якубович, который ведет программу «Поле чудес» с 1991 года, не исключил, что у передачи появится новый ведущий. Здесь все зависит от зрителей, пояснил он.