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Якубович высказался о возможной смене ведущего «Поля чудес»: «Незаменимых людей нет»

, 20:40 [ «Аргументы Недели» ]

Якубович высказался о возможной смене ведущего «Поля чудес»: «Незаменимых людей нет»
Леонид Якубович, фото: Nikolay Titov, globallookpress.com

Леонид Якубович, который ведет программу «Поле чудес» на Первом канале с 1991 года, не исключил, что у передачи появится новый ведущий. Telegram-канал «Подъем» цитирует Якубовича: «Конечно! А почему нет? Незаменимых людей нет. Будущее передачи лежит в интересе зрителей. Здесь все зависит от зрителей».

В воскресенье, 25 октября, шоу «Поле чудес» отмечает 30-летие.

По мнению Якубовича, эту программу будут смотреть если ведущий сменится. По его мнению, все зависит от зрителей.

Народный артист России Леонид Якубович - ведущий и художественный руководитель программы.

ИЧ

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