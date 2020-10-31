Специалист Павел Мясоедов назвал подробности, которые знает о пользователях интернет

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31 октября 2020, 08:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Телефон. Фото:pixabay.com

Партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов рассказал, какую информацию о вас могут знать пользователи сети.

Речь идет о так называемом цифровом следе – совокупности данных, которые узнает о нас всемирная паутина. Многое выдает история поиска, благодаря которой в сеть уходит информация о наших планах и намерениях, например, приобрести недвижимость, вещи или отправиться в поездку.

Мясоедов отметил: наши гаджеты изучают данные геолокации и отправляют своим создателям информацию о том, в какой точке мира мы находимся, за какими данными обращаемся в интернет, о чем говорим с близкими.

Но главный источник этой информации – сам пользователь сети, его друзья и близкие. Они отмечают его на фотографиях, упоминают в сторис, пишут на страницах соцсетей публичные поздравления или выражают сочувствие, предлагают помощь.

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