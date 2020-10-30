Молдавский премьер заявил о помощи России в обеспечении продбезопасности страны

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30 октября 2020, 22:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Ион Кику. Фото: сайт правительства РМ.

Россия поможет Молдавии, пострадавшей от засухи, обеспечить продовольственную безопасность. Об этом заявил премьер-министр республики Ион Кику.

По его словам, продовольственная безопасность страны стоит под вопросом, и он хочет поблагодарить Российскую Федерацию за оперативную помощь, которую необходимо было оказать аграриям.

«Буквально завтра наше министерство финансов подпишет это соглашение, и Российская Федерация окажет нам первую помощь в размере 275 млн рублей», – заявил Кику.

Ранее Ион Кику посоветовал молдавской оппозиции не примерять костюм премьер-министра.