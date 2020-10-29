Ион Кику посоветовал молдавской оппозиции не примерять костюм премьер-министра
29 октября 2020, 14:13[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что после президентских выборов отставка его команды в полном составе не предвидится.
Кику отметил, что «некоторые уже купили себе премьерские костюмы», имея в виду оппозиционно настроенные силы.
«Правительство не уйдет в отставку, если парламент не примет такого решения, независимо от того, кто победит на этих выборах», – заявил Кику, добавив, что необходимо добиться такой явки на выборы, чтобы не пришлось повторять первый тур.
Ранее сообщалось, что действующий президент Молдавии Игорь Додон в случае переизбрания пообещал оставить на посту премьер-министра Иона Кику.
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