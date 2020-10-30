Мантуров заявил, что около 20 регионов испытывают сложности с наличием медицинского кислорода

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30 октября 2020, 22:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Денис Мантуров. Фото: сайт Минпромторга РФ

Порядка 20 российских регионов сообщили о сложностях с наличием медицинского кислорода. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Он отметил, что правительство в настоящее время ведет работу «для преодоления дисбаланса».

«Как только мы получили первые сигналы о проблемах с наличием достаточного количества медицинского кислорода, мы опросили все 85 субъектов – и мы видим, что есть определенный дисбаланс в наличии медицинского кислорода», - сказал Мантуров.

По словам министра, работа с регионами идет в ручном режиме, ведомство отрабатывает режим поставок. Как сказал Мантуров, «где-то баллонов, где-то это в жидком виде».

«Мы работаем вместе с министерством здравоохранения для того, чтобы выйти на сбалансированные объемы потребления, которые сопряжены с объемами производства», – сказал глава Минпромторга.

Ранее Дмитрий Рогозин предложил услуги «Роскосмоса» для поставок кислорода для здравоохранения.