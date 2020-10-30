Мантуров заявил, что около 20 регионов испытывают сложности с наличием медицинского кислорода
30 октября 2020, 22:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Порядка 20 российских регионов сообщили о сложностях с наличием медицинского кислорода. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Он отметил, что правительство в настоящее время ведет работу «для преодоления дисбаланса».
«Как только мы получили первые сигналы о проблемах с наличием достаточного количества медицинского кислорода, мы опросили все 85 субъектов – и мы видим, что есть определенный дисбаланс в наличии медицинского кислорода», - сказал Мантуров.
По словам министра, работа с регионами идет в ручном режиме, ведомство отрабатывает режим поставок. Как сказал Мантуров, «где-то баллонов, где-то это в жидком виде».
«Мы работаем вместе с министерством здравоохранения для того, чтобы выйти на сбалансированные объемы потребления, которые сопряжены с объемами производства», – сказал глава Минпромторга.
Ранее Дмитрий Рогозин предложил услуги «Роскосмоса» для поставок кислорода для здравоохранения.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.