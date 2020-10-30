Рогозин предложил услуги «Роскосмоса» для поставок кислорода для здравоохранения
30 октября 2020, 19:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
«Роскосмос» предложил организовать поставки кислорода для медицинских нужд. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
По его словам, «Роскосмос» масштабно производит кислород медицинского качества в подмосковном НИЦ РКП, а также на Байконуре. Кроме этого, российские ракетные двигатели работают на топливной паре кислород-нафтил, с использованием кислорода самого высокого качества. Поставки он предлагает осуществлять через Минпромторг.
Рогозин также отметил, что «перед каждым пуском, обходя ракету на старте, он получает «кислородную ванну».
Ранее Рогозин призвал навести порядок на Земле, прежде чем осваивать Луну.
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