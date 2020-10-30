В московском СИЗО арестантов помещают в карцер из-за нехватки мест в камерах

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30 октября 2020, 22:56 [ «Аргументы Недели» ]

СИЗО, фото: pixabay.com

Фигурант дела «Нового величия» Павел Ребровский, который накануне был приговорен к шести годам колонии, помещён в карцер из-за нехватки мест в обычных камерах СИЗО №7 Москвы.

Только этот столичный изолятор принимает сейчас новых арестантов. В карцере отсутствуют горячая вода, телевизор, холодильник.

Как сообщил RT член ОНК, изолятор действительно полностью забит. Еще одна женщина рассказала, что в камеру, рассчитанную на 12 человек, подселили еще одну арестованную, которой пришлось спать на полу.

В СИЗО нет сменной женской одежды, устроить стирку невозможно, не во все женские камеры установлены телевизоры и холодильники, как того требуют нормативные акты.

Павел Ребровский вчера, 29 октября, был признан виновным в создании экстремистского сообщества и приговорен к шести годам колонии.