Переболевший коронавирусом может быть для кого-то спасителем, став донором

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30 октября 2020, 22:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "360"

донор, фото: pixabay.com

В НИИ скорой помощи им. Склифосовского рассказали журналистам о плазме переболевшего коронавирусом, которая многим помогает выздороветь. И о том, что нужно, чтобы стать донором.

Три дня перед сдачей плазмы переболевшим коронавирусом и имеющим к нему антитела нельзя есть мясо, рыбу, сладкое, целый список запретов, сдать нужные анализы. Количество антител должно быть не менее 40-50 единиц. "Донором может стать любой дееспособный гражданин от 18 до 55 лет, у которого нет противопоказаний к донации", - сообщил завотделением трансфузиологии НИИ Александр Костин. У донора забирается только плазма - 600-650 миллилитров. Хотя это до сих пор и экспериментальный метод лечения, но он уже приносит свои результаты. "У части пациентов она срабатывает в первые шесть-восемь часов, у кого-то в течение первых трех суток", - объяснил Костин. Довольно большой процент заразившихся после процедуры поправляется.

Для донора после сдачи плазмы практически нет ограничений, просто не надо слишком напрягаться физически и в этот день посещать сауну.

Мурашко поручил направить в регионы медиков для помощи в борьбе с COVID-19.