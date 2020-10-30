Жители Тольятти жалуются на отсутствие в аптеках антибиотиков

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30 октября 2020, 20:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: togliatti24.ru

Аптека. Фото: сайт Госдумы РФ

На фоне пандемии коронавируса в аптеках Тольятти местные жители с трудом могут найти нужные лекарства, а антибиотики зачастую отсутствуют в продаже.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание с представителями аптечных сетей и поручил региональному Минздраву вместе с аптечными сетями доносить до людей, что антибиотики и прочие медикаменты продаются только по рецепту врача. Правда, губернатор так и не ответил на вопрос, как быть в ситуации, когда лечение нужно начинать безотлагательно, а лекарства были назначены по телефону, ведь это одна из рекомендаций Роспотребнадзора – идти в больницу только в крайнем случае.

Тем временем, помимо антибиотиков, по словам горожан, с аптечных прилавков пропали цинк, витамины C и D, которые рекомендуют для поддержания иммунитета.

Ранее доктор Щепеляев выразил обеспокоенность, что из-за коронавируса может возникнуть нехватка лекарств.