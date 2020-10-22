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Доктор Щепеляев обеспокоен, что из-за коронавируса может возникнуть нехватка лекарств

, 22:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Доктор Щепеляев обеспокоен, что из-за коронавируса может возникнуть нехватка лекарств
фото: pixabay.com

В России может возникнуть нехватка противовирусных препаратов и антибиотиков для лечения коронавирусной инфекции COVID-19. Даниил Щепеляев, врач аллерголог-онкоиммунолог, рассказал, что дефицит лекарств назревает в регионах.

По данным URA.RU, проблема  с лекарствами в Пермском крае. Губернатор региона Дмитрий Махонин объяснил ее новым механизмом маркировки препаратов. По его словам, ситуация должна измениться в лучшую сторону в ближайшие дни.

Доктор Щепеляев рассказал, что может возникнуть нехватка противовирусных препаратов и антибиотиков для лечения коронавируса, так как в стране не подготовили необходимых запасов.  По его словам, в аптечных сетях зачастую нет запаса даже элементарных препаратов.

Врач считает, что может возникнуть дефицит антибиотика азитромицина, который рекомендуют при лечении COVID-19 в первой фазе, чтобы предотвратить бактериальную пневмонию. Щепеляев возмущен, что времени на закупку препарата было достаточно, но никто о запасе лекарств не позаботился.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, призвала россиян тщательно взвешивать обстоятельства при принятии решений о своих поездках за границу. 

ИЧ

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