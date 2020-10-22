Захарова призвала россиян тщательно взвешивать обстоятельства для поездок за границу

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22 октября 2020, 22:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МИД РФ

Мария Захарова, фото с сайта МИД РФ

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, призвала россиян тщательно взвешивать обстоятельства при принятии решений о своих поездках за границу. Это обращение Захаровой связано с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 как в мире, так и в нашей стране.

Дипломат отметила, что вторая волна коронавируса в мире может оказаться сильнее и опаснее первой, поэтому россиянам очень желательно отказаться от заграничных поездок. Захарова призвала просчитать риски и предложила полностью отказаться от поездок.

Как отметила Захарова, «взрывной» рост заболеваемости практически повсеместно, как мы видим по статистике инфицированных (в настоящее время число зараженных в мире уже перешагнуло порог в 40 млн человек), увеличивает нагрузку на экстренно мобилизуемые «под коронавирус» лечебные учреждения во всех странах.

Она также отметила, что особо настораживает отмечаемое в последнее время ухудшение санитарной обстановки в ряде стран, традиционно посещаемых российскими туристами. Со ссылкой на данные Роспотребнадзора Захарова заявила, что резкие скачки заболеваемости COVID-19 фиксируются в ОАЭ, Хорватии, Словении. Даже в таких относительно благополучных на сегодня по коронавирусу государствах, как Египет, Таиланд, Сейшельские острова, Мальдивы, Турция, не исключен «обратный откат», реальны риски развития ситуации по самому нежелательному сценарию.