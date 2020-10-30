Экономист Абрамов считает, что пенсионная система должна быть социально справедливой

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30 октября 2020, 18:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Предложение о ранжировании пенсий связано с реалиями пенсионной системы РФ. Об этом заявил главный научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Валерий Абрамов.

По его словам, в нынешней пенсионной системе существует уравниловка, когда человек, имеющий стаж в 6 лет, и человек, имеющий стаж свыше 40 лет, получает одинаковую начальную пенсию.

«Такая ситуация является нонсенсом. Пенсионная система должна строиться, исходя из реального вклада каждого гражданина. Без этого возникают вопросы по такому понятию, как социальная справедливость», – рассказал Абрамов ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт напомнил, что были предложения вообще ликвидировать ПФР, потому что зашкаливают его организационно-управленческие расходы, «включая неумеренные заработные платы топ-менеджеров».

Это, как считает Абрамов, вызывает социальное недовольство, поэтому необходимо предпринимать меры для борьбы со сложившейся ситуацией.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предлагают новую систему начисления пенсий.